TRT destaca importância do voto nas eleições municipais 02/09/2024 - 09h17 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h26 )



Com pouco mais de um mês para as eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral faz um apelo aos eleitores, destacando a importância de comparecer às urnas. Nas eleições de 2022, mais de 39 milhões de brasileiros deixaram de votar, representando cerca de 20% do eleitorado nacional. Esse índice elevado de abstenção pode influenciar diretamente o resultado das eleições, impactando o cenário político. A repórter Daniela Ceccon traz mais informações ao vivo sobre a importância do voto e as campanhas de conscientização promovidas pelo TRE.

