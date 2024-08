Trovas para ler e inspirar escritora Bernadéte Schatz costa lança novo livro infantil Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h24 ) ‌



Como criar um livro que conquiste as crianças e desperte mais interesse do que os smartphones? Essa foi a pergunta que motivou a criação de "Trovas para Ler e Inspirar", a mais nova obra de Bernadete Costa. O livro, que será lançado nesta semana em Joinville, visa engajar os jovens leitores com histórias e poesias que incentivam a leitura e a criatividade. Descubra como Bernadete Costa, renomada autora, pretende capturar a imaginação das crianças e proporcionar uma experiência de leitura única e inspiradora.

