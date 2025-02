'Tropa da Mulher-gato': polícia procura grupo de mulheres especialistas em aplicar o 'golpe do amor' Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 11/02/2025 - 21h50 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h53 ) twitter

Uma jovem de 25 anos ostentava uma vida de luxo nas redes sociais para milhares de seguidores. “Mulher-gato” ficou conhecida por montar uma espécie de tropa com várias mulheres, todas especializadas em dar o famoso "golpe do amor" no Rio de Janeiro. Ela acabou jurada de morte por lá, decidiu vir junto com sua “tropa” para São Paulo procurando novos ares e novas vítimas. A polícia faz buscas pelo grupo de criminosas.

