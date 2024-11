Trono do papai noel: diversão solidária e muito mais detalhes da programação de natal do Mueller Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 20/11/2024 - 15h31 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h18 ) twitter

A programação de Natal do Shopping Mueller em Joinville está repleta de atrações para toda a família! Com uma decoração especial, o trono do Papai Noel e ações de solidariedade, o shopping promete tornar este final de ano ainda mais mágico. O Mikael Melo está no Mueller para mostrar todos os detalhes dessa festa encantadora. Fique ligado e confira como está o clima por lá!

