Tristeza dor e revolta: sepultados os corpos da mãe e do bebê Aclr|Do canal Record RS no YouTube 18/10/2024 - 10h45 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foram sepultados, no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, os corpos da mãe e do bebê, mortos em um crime bárbaro, no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.