Tripulação de avião que caiu em SP veio a Florianópolis para trabalho médico

No último acidente aéreo que abalou o estado de Santa Catarina, uma aeronave de pequeno porte que partiu de Florianópolis caiu no interior de São Paulo. Infelizmente, todos os cinco tripulantes perderam a vida na tragédia. Segundo informações, a equipe estava na região para atender a uma demanda médica, refletindo a importância de serviços de saúde em áreas remotas. A repórter Daniela Ceccon traz detalhes ao vivo sobre o acidente, incluindo a repercussão entre a comunidade e a relação com a crescente demanda por atendimento médico em regiões afastadas. Fique conosco para saber mais sobre esta triste ocorrência e as consequências para os serviços de saúde.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.