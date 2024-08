TRIO ROUBA CASA: AGRIDEM CASAL E LEVAM ATÉ BOTIJÃO DE GÁS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 26/08/2024 - 15h49 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h20 ) ‌



Matéria exibida no dia 23/08/2024

ONTEM UM TRIO ROUBOU UMA RESIDÊNCIA NO SETOR SÃO JOSÉ, AQUI EM GOIÂNIA. O QUE CHAMA A ATENÇÃO É A VIOLÊNCIA COM QUE OS LADRÕES AGIRAM. ALÉM DE LEVAR O CARRO, OS PERTENCES DAS VÍTIMAS E ATÉ O BOTIJÃO DE GÁS DO LOCAL, OS BANDIDOS CHEGARAM A BATER NO CASAL QUE ESTAVA EM CASA NA HORA DO CRIME. UM DOS SUSPEITOS JÁ FOI PRESO.

