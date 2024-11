Trio invade casa de câmbio em Niterói (RJ) e rouba R$ 60 mil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/10/2024 - 13h34 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h14 ) twitter

Criminosos entraram numa casa de câmbio em Niterói se passando por clientes e roubaram R$ 60 mil. Eles amarraram os funcionários e não esconderam o rosto das câmeras. Um dos assaltantes perguntou pela cotação do dólar antes de anunciar o assalto. Os três entraram na agência e amarraram as mãos da vítima com um lacre. A vítima foi obrigada a se deitar no chão enquanto os ladrões procuravam dinheiro.

Um funcionário tentou esconder seu celular ao perceber que o colega estava sendo abordado, mas foi visto pelo criminoso armado. O vendedor teve seu celular encontrado e foi obrigado a indicar um malote com dinheiro. Ele também foi amordaçado com fita adesiva e permaneceu no chão enquanto os criminosos buscavam mais valores. A ação durou pouco mais de cinco minutos dentro da sala localizada em um prédio comercial.

