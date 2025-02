Trio é preso suspeito de sequestrar e matar jovem Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 11h29 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h40 ) twitter

Três criminosos foram flagrados abordando um jovem na saída de uma igreja. Segundo as investigações, o objetivo do crime era roubar um veículo, vendê-lo e quitar uma dívida de drogas. O corpo da vítima foi encontrado com diversas marcas de violência. O trio foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

