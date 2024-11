Trio armado assalta supermercado em Uberlândia e foge a pé | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 11h43 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens armados assaltaram um supermercado no bairro Mansour, em Uberlândia, na noite desta sexta-feira. A ação ocorreu por volta das 21h, quando o trio entrou no estabelecimento, anunciou o roubo e levou cerca de R$ 2 mil dos caixas, utilizando uma bolsa para transportar o dinheiro.

Após o assalto, os suspeitos fugiram a pé pelo bairro. Imagens das câmeras de segurança do local capturaram toda a ação, o que ajudou a polícia a iniciar as buscas. Uma das funcionárias do supermercado conseguiu identificar um dos envolvidos.

Com base na identificação, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos em sua casa no bairro Luizote. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a abordagem, o homem foi levado à delegacia para prestar depoimento, já que a testemunha o reconheceu como um dos assaltantes. O caso segue em investigação.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=VGZdhPquYXw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=L9fM_Qa0ViE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=KHAfRbon48Y

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.