Trilheiros encontram cão precisando de ajuda em montanha #pastoralemão #cães #resgatedeanimais Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 25/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conversamos com Omar Covarrubias, do @5amhiker, sobre o emocionante salvamento de Hiker, um pastor alemão encontrado sozinho no topo da montanha. ❤️✨

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.