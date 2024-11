TRICOLOGISTA: Vinícius Novaes discute soluções para calvície Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 17h32 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h47 ) twitter

A queda de cabelo e o surgimento de falhas podem indicar o início da calvície, mas como identificar? Com o apoio do tricologista Vinícius Novaes, esclarecemos os principais sinais e sintomas dessa condição, incluindo alterações na espessura dos fios, diminuição no volume capilar, perda constante de cabelo e coceira frequente no couro cabeludo. Ele explica como identificar esses sintomas e orienta sobre os passos iniciais para buscar um diagnóstico correto e tratar o problema o quanto antes.

A calvície, embora seja comum, pode ter diferentes causas, e um diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de tratamentos eficazes. Conheça mais sobre as opções disponíveis e dicas de prevenção para manter a saúde dos fios.

