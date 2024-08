Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela declara vitória de Nicolás Maduro nas eleições do país Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 15h45 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h15 ) ‌



O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela declarou hoje reconhecer a vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro, nas eleições do país que aconteceram no dia 28 de julho. A sentença proibiu a divulgação das atas eleitorais e acusou o candidato da oposição, Edmundo González, de ter desacatado a justiça e que pode sofrer penalidades. O presidente do Tribunal afirmou que a decisão é irreversível. Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais, analisa o tema no Conexão Record News.

