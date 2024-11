Tribunal de Justiça julga denúncias contra prefeito de Criciúma na próxima quinta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/11/2024 - 08h47 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h20 ) twitter

Na próxima quinta-feira, 14 novembro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai julgar a denúncia contra o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e outros 20 envolvidos em supostas irregularidades em contratos com empresas funerárias, investigadas pela Operação Caronte. A sessão contará com manifestações de 15 minutos tanto da defesa quanto do Ministério Público. Saiba mais sobre as acusações e o andamento do caso.

