Tribunal de Justiça aprova doação do antigo Fórum de Chapecó ao município
22/08/2024 - 08h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h49 )



O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprovou a doação do prédio do antigo Fórum de Chapecó ao município. A decisão abre caminho para que o espaço, que tem grande valor histórico e cultural, seja utilizado em novos projetos que beneficiem a comunidade local. Agora, as atenções se voltam para o futuro do imóvel, enquanto as autoridades municipais planejam o destino do prédio. O repórter Geovan Petry traz mais informações sobre os possíveis usos e o impacto dessa doação para a cidade de Chapecó.

