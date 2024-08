Tribunal de Contas suspende contrato de concessão de saneamento em Palhoça Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 11h57 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h30 ) ‌



O Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou a suspensão do contrato de concessão de saneamento básico em Palhoça, que envolvia uma licitação de 238 milhões de reais. O TCE identificou falhas em sete áreas técnicas do edital, incluindo a ausência de estudos e justificativas necessárias para validar o processo. Embora a licitação não tenha sido cancelada, a homologação do edital está suspensa, o que impede a assinatura do contrato. A principal questão levantada pelo Tribunal é garantir a competitividade e a participação ampla de empresas no processo.

