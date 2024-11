Tribunal de Contas exige informações sobre o sistema prisional de SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h23 ) twitter

O Tribunal de Contas de Santa Catarina solicitou ao governo estadual informações fornecidas sobre as propostas de melhorias no sistema prisional do estado. A solicitação inclui um parecer sobre a desativação do Complexo Penal de Florianópolis, uma medida que visa melhorar a infraestrutura e as condições de segurança nas unidades prisionais. A repórter Daniela Ceccon traz os detalhes sobre essa cobrança e as possíveis implicações para o sistema de justiça e segurança pública em Santa Catarina. A questão aborda também as expectativas para a reforma do sistema, que inclui desde a ampliação de espaços até a revisão das políticas de ressocialização dos detentos.

