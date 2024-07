Tribunal de Contas de SC suspende edital de navegantes

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina suspendeu um importante edital para o alargamento da Praia do Gravatá, em Navegantes, devido a suspeitas de sobrepreço. A repórter Greici Siezemel traz os detalhes sobre as investigações em andamento, que levaram à decisão de suspender temporariamente o processo licitatório. Acompanhe as atualizações sobre este caso que impacta diretamente o desenvolvimento urbano e ambiental da região litorânea de Santa Catarina.

