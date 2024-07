Tribunal de Contas de SC recomenda interdição de viaduto na cabeceira da ponte Hercílio Luz

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina recomendou a interdição de um viaduto localizado na cabeceira da ponte em Florianópolis. O repórter Arliss Amaro traz mais detalhes ao vivo sobre os motivos que levaram a esta recomendação e quais são as possíveis consequências para o trânsito e a infraestrutura da capital. A decisão surge após uma série de avaliações técnicas que identificaram problemas estruturais significativos, gerando preocupação tanto para as autoridades quanto para os moradores e motoristas que utilizam a via diariamente. Entenda o que levou a essa recomendação e quais serão os próximos passos das autoridades competentes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.