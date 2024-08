Triatleta, de Cabo Frio, treina forte para competição mundial, na Itália Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 21/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma triatleta da região dos lagos se prepara para o mundial XTerra Off Road, que vai acontecer em julho do próximo ano, na Itália. Monike Azevedo conta com o apoio da família durante os treinos.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #xterra #offroad #italia #triatleta #esporte #regiãodoslagos #natação #corrida #ciclismo #treino

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.