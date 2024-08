Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: frente fria muda o tempo na região | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h53 ) ‌



Após uma semana de temperaturas acima dos 30 graus, o final de semana trará uma mudança significativa no clima. A partir de domingo, uma frente fria começará a se deslocar pela região, provocando uma onda de frio. As máximas, que chegaram a 35 graus em Uberlândia, vão diminuir, podendo registrar até 28 graus em algumas cidades da região.

A previsão indica que, com a chegada da frente fria, a temperatura na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba começará a cair lentamente. Até sábado, o tempo continuará muito quente, com máximas de 35 graus. No domingo, os efeitos da frente fria começarão a ser sentidos, com uma máxima prevista de 29 graus. Na segunda-feira, a temperatura variará entre 15 e 28 graus, e na terça-feira, as máximas podem voltar a subir, alcançando 32 graus.

