Três suspeitos de vazar informações sobre o caso Marielle Franco são denunciados no RJ
05/09/2024 - 20h40 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h20 )



Três suspeitos de vazar informações sobre o caso Marielle Franco foram denunciados no Rio de Janeiro. Os suspeitos são o policial militar Maurício da Conceição dos Santos Júnior, Jomar Bittencourt Júnior e Maxwell Corrêa. Eles são acusados de obstruir a investigação ao avisarem o ex-PM Ronnie Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, de que ele seria preso. O juiz determinou a suspensão do exercício da função pública e a suspensão do porte de arma de Maurício.

