Três presos em esquema de tráfico interestadual: investigação começou com apreensão na BR-101
13/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h45 )



Três pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico interestadual pelo Brasil. As investigações começaram há três meses, após a apreensão de uma carga de maconha na BR-101, no Norte do estado. A operação visa desmantelar uma rede de tráfico que opera em várias partes do país. Felipe Bambace traz os detalhes dessa importante ação policial. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo.

