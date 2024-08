Três pessoas são presas por sequestro de estrangeiro e motorista de aplicativo em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h43 ) ‌



Três pessoas foram presas em São Paulo por envolvimento no sequestro de um boliviano e do motorista de aplicativo. As vítimas foram sequestradas após uma corrida na zona norte de São Paulo e levadas a um cativeiro em Cubatão (SP), enquanto o carro do motorista era abandonado. Os criminosos exigiram R$ 300 mil pelo resgate, mas a Polícia Militar foi acionada e acompanhou a negociação. Durante a entrega do dinheiro, três suspeitos foram presos. Eles tentaram fugir, mas não tiveram sucesso. Segundo a polícia, os detidos já tinham antecedentes criminais por roubo e confessaram ter recebido R$ 1000 para participar do crime.

