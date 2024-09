Três pessoas são denunciadas por vazar informações do caso Marielle Franco Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/09/2024 - 12h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h17 ) ‌



Três indivíduos foram denunciados no Rio de Janeiro por supostamente vazarem informações relacionadas ao caso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Um dos suspeitos é um policial militar, outro é filho de um policial federal e o terceiro está preso por outro processo ligado à morte de Marielle. Este último teria monitorado os passos da vereadora antes do crime. Os três são acusados de obstruir a investigação ao informar o ex-PM Rony Lessa sobre uma possível prisão iminente. A vereadora e seu motorista foram assassinados em março de 2018. Os advogados dos acusados não foram localizados para comentar o caso.

