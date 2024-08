Três pessoas morrem após incêndio em barco no rio Solimões, no Amazonas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 11h51 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h48 ) ‌



Três pessoas morreram depois que uma embarcação pegou fogo no rio Solimões, no Amazonas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação em chamas. O barco tinha saído do porto de Manaus e faria uma viagem de 7 dias até a cidade de Tabatinga. Pelo menos 157 pessoas foram resgatadas. Esse é o segundo barco que pega fogo no estado em menos de três dias.

