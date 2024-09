Três mil pessoas devem participar do desfile neste sábado em Chapecó Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h22 ) ‌



O desfile de 7 de Setembro em Chapecó está programado para contar com a participação de aproximadamente três mil pessoas. A cidade se prepara para um evento cívico-militar marcante, celebrando o Dia da Independência com diversas atrações e apresentações. O repórter Geovan Petry traz as últimas informações sobre a programação e o que esperar do evento de amanhã.

