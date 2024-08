Três meses após enchente: ruas do bairro Sarandi seguem intransitáveis Aclr|Do canal Record RS no YouTube 10/08/2024 - 10h53 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h16 ) ‌



Três meses após a enchente que atingiu o estado, boa parte do bairro Sarandi, na zona norte da capital, segue com problemas. Diversas ruas estão intransitáveis devido à muita lama e entulhos. Os moradores do bairro reclamam da falta de previsão da limpeza do local.

