Três funcionários da Cedae morrem após queda de muro durante tempestade no Rio

As fortes chuvas no Rio de Janeiro resultaram em destelhamentos e quedas de árvores. Três funcionários da Cedae, companhia estadual de abastecimento de água, morreram em Nova Iguaçu após um muro desabar com o vendaval. Uma quarta pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital; seu estado de saúde não foi informado.

