Santa Catarina se destaca no ranking das refeições mais caras fora de casa entre os estados do Sul do Brasil. Florianópolis e Joinville estão no topo da lista, com preços elevados em restaurantes e lanchonetes. O repórter Paulo Mueller traz todos os detalhes sobre quais são essas cidades e o que torna as refeições mais caras.

