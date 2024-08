Três cavalos morrem em colisão na BR-050 | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Três cavalos morreram em um acidente ocorrido na BR-050, na entrada da cidade, no início da manhã deste domingo (18). Um veículo trafegava sentido Araguari quando se deparou com os animais soltos na pista. Apesar das manobras do motorista, a colisão foi inevitável, resultando na morte instantânea dos três cavalos.

O motorista do veículo envolvido no acidente sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Pronto-Socorro da UFU. A Eco-050, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou que os corpos dos animais foram removidos do local e adequadamente enterrados em uma área destinada a este fim.

