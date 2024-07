Três casos de sarna humana confirmados em Núcleo de Educação Infantil de Florianópolis

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A saúde pública de Florianópolis está em alerta após a confirmação de três casos suspeitos de sarna humana, também conhecida como escabiose, em um Núcleo de Educação Infantil municipal. A situação é preocupante, especialmente com o aumento contínuo dos casos no Litoral Norte. Paulo Metling traz todas as informações sobre esses casos, as medidas preventivas adotadas e as orientações para os pais e responsáveis das crianças afetadas. Confira.

