Trenzinho solidário do Shopping Mueller: ingressos solidários custam 10 reais

O Trenzinho Solidário do Shopping Mueller já está em operação, proporcionando diversão para crianças e adultos enquanto apoia uma causa social em Joinville. Neste ano, a arrecadação será destinada à APISCAE, associação que atende pessoas com deficiência intelectual. A atração conta com a presença especial do Papai Noel, animando ainda mais os passeios. Nossa equipe embarcou junto com uma turma alegre e registrou os melhores momentos dessa viagem solidária. Além de diversão, os participantes têm a oportunidade de contribuir com uma importante instituição da cidade.

