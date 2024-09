Trenzinho do Corcovado, ponto turístico do RJ, tem funcionamento interrompido após ventania Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h04 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O funcionamento do trenzinho que leva turistas ao morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, foi interrompido devido a ventos fortes. As rajadas atingiram 55 km por hora. Um galho caiu na linha do trem, resultando na suspensão das viagens por mais de uma hora. Não houve registro de feridos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.