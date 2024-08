Trem atinge ônibus de turismo em Minas Gerais Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/07/2024 - 20h15 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h05 ) ‌



Um ônibus de turismo ficou totalmente destruído após ser atingido por um trem na noite do último domingo (28) no bairro Retiro, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo teria parado de funcionar enquanto atravessava a linha férrea. O motorista e os seis passageiros que estavam no ônibus conseguiram descer instantes antes da batida. Ninguém ficou ferido. Em nota, a MRS, concessionária que administra a ferrovia, lamentou o ocorrido e ressaltou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança.

