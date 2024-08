Trecho da SC-108 em Guaramirim será bloqueado na tarde desta sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/08/2024 - 08h01 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h28 ) ‌



O trânsito na SC-108, em Guaramirim, está interrompido na altura do quilômetro 34, na região do bairro Beira Rio. Para os motoristas, a rota alternativa recomendada é seguir pelo bairro Ilha da Figueira, em Guaramirim e Jaraguá do Sul, passando pela Figueirinha e Pedreira Rio Branco. Com esse desvio, o trajeto será aumentado em aproximadamente 8,5 quilômetros. A via está prevista para ser liberada às 13h desta tarde. Motoristas devem ficar atentos às sinalizações e planejar suas rotas com antecedência para evitar maiores transtornos.

