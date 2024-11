Trecho da Rua Borges de Medeiros está bloqueado para obras Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 10h12 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h22 ) twitter

As obras para alargar a pista em Chapecó estão em andamento e já começam a impactar o trânsito em importantes bairros da cidade. A Rua Borges de Medeiros está temporariamente bloqueada, e a Avenida Senador Attilio Fontana também terá bloqueios a partir das 20h. Marcos Léwe traz todas as orientações necessárias para motoristas, informando sobre desvios e melhores rotas durante o período de obras. É essencial que os motoristas fiquem atentos às mudanças e sigam as recomendações para garantir a segurança no tráfego local.

