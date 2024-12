Trecho da BR-470 em Blumenau será totalmente interditado nesta segunda Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 08h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h36 ) twitter

Nesta segunda-feira, 02 de dezembro, um trecho da BR-470 em Blumenau será totalmente interditado por 1h30 para obras de manutenção, o que pode afetar o tráfego na região. O apresentador Pedro Mariano traz as informações ao vivo sobre o impacto dessa interdição e os detalhes de como a obra está sendo realizada para melhorar a infraestrutura da rodovia. Além disso, no mesmo bloco, Pedro traz um alerta sobre os casos de afogamento. Um homem está desaparecido após se afogar na Barragem das Palmeiras, no Rio dos Cedros. Os bombeiros retomaram as buscas. Fique por dentro das últimas atualizações sobre os incidentes em Blumenau e região.

