TRE-SC extingue mandado de segurança contra a executiva provisória do Partido Liberal



O TRE-SC decidiu por unanimidade extinguir o mandado de segurança contra a executiva provisória do Partido Liberal. Além disso, as convenções partidárias realizadas no final de semana definiram os candidatos às prefeituras de várias cidades do estado. Paulo Cesar traz as últimas atualizações sobre essas questões políticas. Confira.

