Travessia do ferry boat entre Itajaí e Navegantes será interrompida neste fim de semana



Neste fim de semana, a travessia do ferry boat entre Itajaí e Navegantes será temporariamente interrompida. O fechamento ocorrerá das 20h de sábado até 8h de domingo devido a obras de pavimentação no entorno da Praça Nossa Senhora dos Navegantes. Além disso, a Avenida Santos Dumont será interditada até o início da Avenida João Sacavém. Em caso de chuva, os trabalhos serão reagendados. Fique atento às alterações no tráfego e planeje seu deslocamento com antecedência.

