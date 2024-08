Trator fica preso em trilho e é atingido por trem de alta velocidade. 📲 #RecordNews #Shorts

Trator fica preso em trilho e √© atingido por trem de alta velocidade. ūüď≤ #RecordNews #Shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/08/2024 - 17h58 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h01 ) ‚ÄĆ



Um trator ficou preso no trilho de um trem de alta velocidade, o trator tentava atravessar, mas quebrou bem em cima do trilho. Nas imagens √© poss√≠vel ver o momento em que o trem em alta velocidade atinge o ve√≠culo, por sorte, o motorista do trator conseguiu sair a tempo, mas com o impacto, as duas pessoas que estavam dentro do trem ficaram feridas. Esse caso aconteceu na B√©lgica. ūüď≤ #RecordNews

