Trato por Criciúma intensifica orientações para regularização de esgoto em oito bairros
27/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h44 )



O programa Trato por Criciúma está intensificando suas orientações para a regularização das ligações de esgoto em oito bairros da cidade. Com o objetivo de melhorar o sistema de saneamento e garantir que todas as residências estejam corretamente conectadas, a iniciativa oferece suporte e informações detalhadas para os moradores. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes sobre como essa ação está sendo implementada e como os residentes podem se beneficiar dessa regularização. Fique por dentro das mudanças e saiba como garantir que sua ligação de esgoto esteja em conformidade com as normas.

