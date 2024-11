Tratamento para AVC isquêmico é oferecido no SUS Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h02 ) twitter

A quantidade de mortes por AVC caiu no Brasil, segundo um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, o número total de mortes foi de 35 mil e 982 óbitos em 2022 para 34 mil 159 óbitos em 2023, o que representa uma queda de 5%. Apesar disso, muitas pessoas continuam sendo prejudicadas pelas sequelas do Acidente Vascular Cerebral, a quantidade de aposentadorias por invalidez decorrentes de AVC quase dobrou entre 2021 e 2023, saltando de 1.522 para 3.014 casos. Uma ferramenta que ajuda a diminuir essas sequelas é a trombectomia mecânica, em novembro, completa-se um ano desde que esse tratamento começou a ser oferecido pelo SUS. Para entendermos melhor esse procedimento, conversamos com o doutor Igor Pagiola, neurointervencionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

