Tratamento Capilar: a revolução da tricologia na saúde dos cabelos

O cuidado capilar vai além da estética, impactando diretamente a autoestima e a confiança das pessoas. Problemas como a alopecia androgenética, que afeta até 50% dos homens e 40% das mulheres, podem ter início precoce e muitas vezes estão relacionados à genética. Após notar queda acentuada de cabelo após a Covid-19, Cíntia Albuquerque buscou a ajuda de especialistas para lidar com a fragilidade capilar.

A tricologia, área focada na saúde dos cabelos, vem revolucionando tratamentos ao combinar tecnologia avançada e atendimento humanizado. No Núcleo de Dermatologia do Instituto São Lucas, o tratamento começa com uma análise minuciosa do couro cabeludo, possibilitando a criação de planos individualizados para resultados eficazes.

