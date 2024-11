Transtornos mentais na infância | Entrevista com a psiquiatra Deyse Mendes Porto | Pense na Solução Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 15/10/2024 - 18h47 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h34 ) twitter

Você sabe quais são os principais transtornos mentais que podem surgir na infância? Alexandre Mendonça conversa com a psiquiatra Deyse Mendes Porto sobre esse importante tema que afeta o desenvolvimento emocional, comportamental e cognitivo de muitas crianças. No vídeo, são discutidos os principais sinais de alerta, opções de tratamento e a importância do apoio familiar. Não perca essa entrevista esclarecedora para entender como lidar com transtornos que impactam a qualidade de vida de seus filhos.

