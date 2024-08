Transtorno Alimentar: 1 em Cada 5 Jovens Afetado Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 03/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h07 ) ‌



Um estudo internacional aponta que 1 em cada 5 jovens, com idades entre 6 e 18 anos, enfrenta transtornos alimentares. Esses distúrbios, se não tratados, podem evoluir para condições mais graves, como bulimia e anorexia. As causas podem ser psicológicas, e o diagnóstico não costuma ser fácil. Para discutir esse tema, recebemos no estúdio a psicóloga Amanda Bolela.

