Transporte público na capital: nova linha do Formiguinha começa a operar no dia 28 de Julho Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/07/2024 - 08h42 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A partir do dia 28 de julho, Florianópolis contará com uma nova linha do projeto Formiguinha. Esta será a terceira rota operada por micro-ônibus, conectando o Morro do 25 ao Morro da Cruz, com início na Avenida do Antão. A linha oferece tarifas sociais a 2 reais e 56 centavos no cartão, com partidas a cada 20 minutos durante o horário de pico. O Formiguinha é uma iniciativa que visa melhorar a mobilidade urbana, proporcionando um transporte acessível e eficiente para os moradores da capital. Saiba mais sobre os horários, trajetos e benefícios dessa nova linha.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.