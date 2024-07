Transporte Coletivo: mais de 60 viagens retomam operações em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h13 ) ‌



Com o início do novo período letivo, Blumenau reativa hoje mais de 60 viagens do transporte coletivo. O repórter Moisés Stuker traz as informações sobre como as operações estão sendo retomadas e o impacto para os estudantes e residentes da cidade.

