Transplante de fígado: regras no Brasil tornam a cirurgia mais difícil para quem abusa do álcool
22/07/2024 - 11h30 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h54 )



Mais de 2.000 pessoas aguardam por um transplante de fígado no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Pacientes que abusam do álcool enfrentam um desafio adicional: precisam ficar seis meses sem beber antes de entrar na fila de transplante. Essa regra visa garantir a abstinência e avaliar a recuperação do fígado por outros meios. Antônio Zimmerle, empresário, teve que buscar o transplante nos EUA, a um custo de R$ 12 milhões, pois não podia esperar pela cirurgia no Brasil. Especialistas apontam que a regra, embora necessária, está em revisão. Em 2023, o Brasil realizou 2.365 transplantes de fígado, mas ainda há cerca de 2.300 pacientes na fila.

