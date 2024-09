Transplante de barba: conheça a nova tendência entre homens Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 04/09/2024 - 13h42 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h03 ) ‌



As mulheres podem até hesitar na hora de escolher, mas os homens estão cada vez mais propensos a fazer dos pelos da face um fator marcante do seu estilo. Tanto que o implante de barba é, neste momento, uma sensação no segmento da estética. Os famosos, principalmente das telas e dos palcos, também aderem à onda e inspiram anônimos, mas conhecidos ou não, os pacientes que deixam cerca de R$ 20 mil no implante são unânimes em admitir que com a barba eles se sentem mais maduros, atraentes e confiantes.

